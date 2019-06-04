وقال المتحدث باسم الجيش، جوناثان كونريكوس، إن النفق كان "أطول وأعمق نفق هجومي حفره حزب الله" ويمتد لأكثر من 80 مترا تحت الأرض.

وأضاف كونريكوس أن الجيش "أنهى الآن هذه العملية" وأنه "من الآمن القول إنه لم يعد هناك أنفاق هجومية لحزب الله عبر الحدود من لبنان إلى إسرائيل".

وعرض الجيش الإسرائيلي لقطات من داخل نفق معقد يمتد من لبنان إلى شمال إسرائيل، على عمق كبير تحت الأرض، قائلا إنه كان مخصصا لميليشيات حزب الله اللبنانية.

ويعج النفق بأسلاك كهربائية وصناديق التحكم في التيار الكهربائي ومعدات اتصالات، وفقا لوكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم الجيش إن بداية النفق يقع على بعد كيلومتر تقريبا داخل لبنان، ويصل في عمقه إلى نحو 80 مترا، وهو ارتفاع مبنى من 22 طابقا تقريبا، عند دخوله إسرائيل قرب بلدة زرعيت.

وقال الجيش إنه اكتشف النفق في وقت سابق من العام، خلال عملية عسكرية عثر فيها على عدد من الأنفاق الهجومية التي حفرها حزب الله المدعوم من إيران، مضيفا أنه قد تم إغلاقها.

وشنت إسرائيل "عملية الدرع الشمالي" في ديسمبر لاكتشاف وتدمير ما قالت إنها 6 أنفاق لحزب الله حفرها إلى الأراضي الإسرائيلية بغرض مهاجمة جنود ومدنيين.