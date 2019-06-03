وقالت مصر للطيران في بيان إن الرحلة التي كانت مقررة الاثنين ألغيت "نظرا للأحداث الجارية في السودان".

وأضافت الشركة المصرية: "مركز العمليات المتكامل التابع للخطوط الجوية يتابع تطورات الموقف أولا بأول؛ لمعرفة أي جديد في هذا الشأن".

وفي الخرطوم، أفادت مصادر محلية بتوقف رحلات الطيران الداخلية والخارجية بمطار الخرطوم الدولي، الاثنين، بالتزامن مع دعوات للتظاهرات في العاصمة السودانية، احتجاجا على محاولة فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش وسط العاصمة.

وأوضحت المصادر أن توقف الرحلات من مطار الخرطوم، سببه عدم تمكن موظفي المطار من الوصول إلى أماكن عملهم، وتعثر حركة المواصلات بسبب التظاهرات وإغلاق عدد من الطرق بالحواجز.

وقال شهود عيان وقادة الاحتجاج وقت الظهيرة، إن قوات الأمن سيطرت على كامل ميدان الاعتصام تقريبا، وفرقت اعتصاما دام شهورا لمطالبة الجيش بالتنازل عن السلطة.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت مقتل 13 شخصا، وإصابة أكثر من 100 آخرين في الأحداث التي جرت صباح الاثنين.