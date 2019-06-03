وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الانقطاعات حصلت نتيجة التقلبات الجوية والرياح الشديدة، التي تسببت في سقوط أبراج نقل جهد عالي، تلاها خروج إحدى المحطات الكبرى عن الخدمة، وتأثر بعض المحطات الفرعية بها تباعاً لترابط الشبكة.



وذكرت الشركة السعودية للكهرباء أن الفرق الميدانية من مهندسي وفنيي الشركة عملت على مباشرة معالجة هذه الانقطاعات بطاقتها القصوى، وتمكنت من إعادة الخدمة تدريجيا للمناطق المتأثرة منذ بدء الانقطاعات، حتى اكتملت الإعادة، اليوم الاثنين، للمشتركين.



وكانت الخدمة الكهربائية قد عادت أولا، صباح السبت الماضي، ومن ثم انقطعت الساعة الواحدة بعد الظهر، بسبب عطل في محطة الشقيق البخارية وخروجها عن الخدمة مرة أخرى.

وأوضحت الشركة، أنه خلال عملية إعادة محطة الشقيق وربطها بالشبكة، حدث عطل فني على أحد المولدات، مما تسبب بفصل جزء من الأحمال مساء أمس، وذلك لحماية النظام الكهربائي، وتلا ذلك إعادة الشبكة وإصلاح كافة الأعطال، مشيرة إلى أن الشبكة تعمل الآن بشكل طبيعي.



وأعادت "السعودية للكهرباء" شديد اعتذارها وأسفها لمرور مشتركيها في المنطقة الجنوبية العزيزة بهذه التجربة، مؤكدة حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة والخدمة المقدمة لهم.