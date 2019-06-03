وكانت المعارضة السودانية قالت في وقت سابق إن قوات أمنية بدأت في وقت مبكر اليوم في فض الاعتصام المستمر منذ أبريل الماضي في الخرطوم.

وذكرت مصادر طبية أن شخصين على الأقل قتلا وجرحى آخرون خلال الأحداث، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 3 قتلى وأكثر من 60 جريحا في وقت لاحق.

ويظهر الفيديو شبان سودانيين يركضون بين أزقة مبان محيطة بمقر قيادة الجيش، فيما تسمع أصوات إطلاق رصاص في الخلفية.

وأفاد مراسلنا في الخرطوم بأن أعدادا كبيرة من المعتصمين غادرت مكان الاعتصام، مع شروع قوات الأمن بعملية الفض.

وردد الشبان في الفيديو شعارات المعارضة التي استخدمت خلال أسابيع الاحتجاج ضد الرئيس السابق، عمر البشير، الذي عزله الجيش في أبريل الماضي.

ويتولى حكم البلاد حاليا، المجلس العسكري الانتقالي، الذي يتفاوض مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، بشأن المرحلة الانتقالية من حكم السودان، لكن يبدو أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى طريق مسدود.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، المكون الأساسي لهذه القوى، إلى عصيان مدني شامل في البلاد، ردا على ما حدث في الاعتصام.