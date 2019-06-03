وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت أهدافا للجيش السوري في وقت سابق الأحد، بعد إطلاق صواريخ على مرتفعات الجولان.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية، أن ثلاثة جنود قُتلوا في ثاني قصف من نوعه خلال أسبوع.

ووزع منتجع جبل الشيخ في الجولان لقطات صورتها كاميرات المراقبة الخاصة به، قال إنها التُقطت لحظة إطلاق صاروخ من سوريا أصاب إحدى العربات المعطلة بالمنتجع.

ونقلت وكالة رويترز عن نتانياهو قوله في بيان: "لن نتغاضى عن أي إطلاق نار على أراضينا، وسنرد بقوة كبيرة على أي عدوان علينا".

من جانبه، ذكر التلفزيون السوري أن انفجارات ضخمة وقعت قرب دمشق قبل الفجر، وأن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف مُعادية في ريف دمشق الجنوبي".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مدفعية وبطاريات دفاع جوي سورية ردا على إطلاق صاروخين السبت الماضي على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، ولم يتسببا في سقوط ضحايا.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إنه لم يُعرف بعد الجهة التي أطلقت الصواريخ، معتبرة أن الجيش السوري "مسؤول" عن أي هجوم يُشن من الأراضي السورية.