ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، أنه "تقرر مراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية لتقديم جميع الاعتراضات والوثائق" بشأن هذه المباراة، عقب اجتماع طارئ للمكتب المديري للاتحاد حضره ممثلون عن فريق الوداد البيضاوي.

وقال لقجع: "سيتم التحضير لاجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الافريقية يوم 4 يونيو، الذي سيخصص للمآل القانوني" للمباراة.

ومن جهة أخرى، نفى مسؤولو الاتحاد المغربي ما ورد في الساعات الأخيرة حول رغبة المنتخب المغربي في الانسحاب من أمم أفريقيا 2019 التي تقام في مصر، حسب مصادر "سكاي نيوز عربية".

وتعادل الفريقان ذهابا، الأسبوع الماضي، في الرباط 1-1. وأقيمت مباراة الإياب بينهما، الجمعة، على الملعب الأولمبي في رادس، لكنها توقفت بعد نحو ساعة على بدايتها إثر احتجاج لاعبي الوداد على إلغاء هدف التعادل الذي سجلوه في الشوط الثاني، ومطالبتهم بالاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (الفار) التي تبين أنها غير مهيأة.

وبعد نحو ساعة ونصف ساعة من توقف المباراة، أطلق الحكم الغامبي باكاري غاساما صافرته مانحا اللقب للترجي اثر انسحاب لاعبي الوداد.

وحظي لاعبو فريق الوداد البيضاوي المغربي باستقبال حاشدا لدى عودتهم الى الدار البيضاء السبت بحسب لقطات نشرها النادي عبر صفحته على "فيسبوك".