وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة العربية السعودية تجاه التطورات التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، التي تعد من أولويات وثوابت السياسة المصرية، حيث أن التعاون والتنسيق المصري السعودي يعتبر دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأوضح أن السيسي أكد خلال اللقاء أن زيارته الحالية للسعودية تأتي اتساقا مع مسيرة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد.

وأضاف السفير بسام راضي أنه فيما يتعلق بقضايا المنطقة؛ فقد تناولت المباحثات تبادل وجهات النطر نحو أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلا إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات،

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الدول العربية والإسلامية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي، مشددا على أن الرئيس المصري أكد في في هذا السياق أن أمن منطقة الخليج يمثل بالنسبة للقاهرة أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط بالأمن القومي المصري.