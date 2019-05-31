وخلال زيارته إلى إسرائيل، الخميس، قدم المستشار البارز للبيت الأبيض، جاريد كوشنر، وهو صهر الرئيس الأميركي أيضا، لنتانياهو هذه الخريطة الحديثة التي اعتمدتها وزارة الخارجية الأميركية.

وجاء عرض الخريطة خلال مؤتمر صحفي لنتانياهو في القدس، الخميس، بعد فشله في تشكيل ائتلاف حاكم. وتواجه البلاد حاليا ضرورة إجراء انتخابات ثانية هذا العام من المقرر أن تكون في 17 سبتمبر.

وفي محاولة للتقليل من الفوضى السياسية وتركيز انتباه الرأي العام على صداقته الوثيقة مع ترامب، قام نتانياهو بعرض الخريطة التي قدمها له جاريد كوشنر، ووصفها الرئيس ترامب بـ"اللطيفة".

وكان البيت الأبيض نقض عقودا من السياسة عندما اعترف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة، التي استولت عليها من سوريا عام 1967 وضمتها إليها لاحقا، في خطوة غير معترف بها دوليا.