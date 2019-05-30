وجاءت تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية خلال مؤتمر صحفي أقيم في البيت الأبيض، الخميس، شددت فيه على دعم الولايات المتحدة لمبادرات المملكة السعودية.

وقالت أورتاغوس: "دائما نرحب بمبادرة السعودية لاستضافة القمم وهذا أمر مهم جدا"، في إشارة لاستضافة السعودية لثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية في مكة المكرمة.

وأضافت: "دائما نقول إن وحدة دول الخليج مهمة جدا لمواجهة إيران ونفوذها، ومواجهة الإرهاب، وضمان مستقبل أفضل لدول الخليج".

وجاءت تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية وسط تصاعد للتوتر بين بين الولايات المتحدة وإيران منذ مطلع مايو الجاري، بعدما سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات "أبراهم لينكولن" ومجموعة قاذفات استراتيجية من طراز "بي 52"، كما أعلنت اعتزامها على إرسال 1500 جندي إلى المنطقة، لمواجهات تهديدات إيرانية.