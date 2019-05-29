وأكدت القوات المشاركة، أن هذه الخطوة تأتي تحت إشراف كامل للتحالف العربي، الذي يساند ويدعم القوات المشتركة بكل ما تتطلبه التطورات الميدانية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن، الأربعاء، بدء عملية نوعية في محافظة الضالع، وسط اليمن، تستهدف مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية.

وقال التحالف إن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكدا اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

كما دعا التحالف العربي المدنيين في محافظة الضالع إلى عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

ويأتي هذا التطور بعد نجاح العملية العسكرية المعروفة باسم "قطع النفس"، في تحقيق أهدافها بشكل كامل وفي وقت قياسي.

وكانت قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع، قد أعلنت في وقت سابق من شهر مايو الجاري، عن انطلاق عملية " قطع النفس" لدحر الحوثيين من المناطق الواقعة شمالي الضالع.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان حالة الطورائ في مناطق "قعطبة - سناح - شخب".

وحققت القوات المشتركة انتصارات كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية في جبهات شمالي محافظة الضالع، حيث تمكنت من كسر تقدم المليشيات وكبدتها خسائر في الأرواح والمعدات، وتمكنت من تحرير مساحات واسعة من الميليشيات الحوثية.