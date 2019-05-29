وكالات - أبوظبي قال متحدث قضائي، الأربعاء، إن العراق سلم أنقرة أكثر من 188 طفلاً تركياً هم أبناء من يشتبه أنهم أعضاء في تنظيم داعش، بحضور مسؤولين من حكومتي البلدين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).