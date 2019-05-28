وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير مايك بومبيو ناقش الأزمة في ليبيا في مكالمة هاتفية مع نظيره المصري، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، أن الوزيرين ناقشا "الضرورة الملحة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا ومنع مزيد من التدهور".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن "الوزيرين تطرقا إلى سبل دفع العلاقات الثنائية المصرية الأميركية قدما، وتدعيم التعاون المشترك على كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح في بيان للخارجية المصرية "أن الوزيرين تباحثا حول مجمل مستجدات الأوضاع في المنطقة، في مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج".

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الأميركي على أهمية التعاون مع مصر، لمواجهة خطر الأنشطة الإيرانية في المنطقة.





