وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيقوم بزيارة إلى المغرب والأردن وإسرائيل برفقة "ذراعه الأيمن" جايسون غرينبلات، والممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية، براين هوك.

ولم يعط المسؤول أي إيضاحات أخرى حول اللقاءات المرتقبة.



وسيزور كوشنر، الذي كلفه الرئيس الأميركي منذ سنتين بالتوصل إلى "اتفاق نهائي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، اعتبارا من 1 يونيو مونترو في سويسرا، ثم لندن، حيث سيشارك في الزيارة التي يقوم بها ترامب إلى بريطانيا.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية، التي تعرف إعلاميا باسم "صفقة القرن"، خلال مؤتمر المنامة في 25 و26 يونيو المقبل.