وحصل بارزاني، الذي كان يتولى منصب رئيس وزراء الإقليم، على 68 صوتا من أصوات 81 نائبا حضروا الجلسة. ويضم برلمان الإقليم 111مقعدا.

وقاطع جلسة التصويت نواب أبرزهم أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (21 نائبا)، الذي يعد المنافس السياسي الرئيسي للحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني، وفقا للمصدر.

ونيجيرفان، الذي يبلغ من العمر 52 عاما، هو ابن شقيق مسعود بارزاني الرئيس السابق الوحيد للإقليم.

وكان برلمان كردستان صوت، بداية الشهر الجاري، لصالح قانون تفعيل رئاسة الإقليم المعدّل، وآلية انتخاب رئيس جديد.

وكانت رئاسة الإقليم قد تعطلت، قبل نحو عامين بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق.