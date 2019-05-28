وذكرت الدفاع التركية في بيان أن العملية انطلقت بقصف مدفعي وآخر جوي، عصر الاثنين، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأشارت إلى أن فرق القوات الخاصة باشرت في الساعة الثامنة مساء (17:00 بتوقيت غرينتش) في ما وصفته بـ"تحييد الإرهابيين وتدمير مخابئهم" في منطقة على الحدود من أقصى جنوب شرقي تركيا.

وكان 3 جنود أتراك قتلوا، مطلع مايو الجاري، من جراء سقوط قذائف أطلقها من شمال العراق عناصر في حزب العمال الكردستاني، الناشط عادة في المناطق التركية المحاذية.

وفي مارس الماضي، أعلنت أنقرة أنها شنت عملية مشتركة مع طهران من أجل "تطهير الحدود الشرقية"، لكن إيران نفت مشاركتها في العملية.

وأوقع النزاع بين تركيا ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي يطالب بالحكم الذاتي في مناطق الأكراد بالبلاد، أكثر من 40 ألف قتيل منذ اندلاعه عام 1984.

وينشط حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا حيث غالبية السكان من الأكراد، إلا أن له قواعد عسكرية في شمال العراق يستهدفها الطيران التركي بشكل دوري، الأمر الذي أثار احتجاجات من جانب بغداد مرارا.

وعادة ما تشن تركيا غارات جوية في شمال العراق ضد ما تقول إنه معسكرات الحزب، بل وتشن حملة تستهدف التنظيم ومؤيديه المفترضين منذ انهيار عملية السلام بين الجانبين عام 2015.

لكن منظمات حقوقية، مثل "هيومان رايتس ووتش"، قالت في 2018 إن العمليات التركية في العراق، أسفرت عن مقتل العديد من مدنيين، من جراء ضرب مناطق تخلو من الأهداف العسكرية.