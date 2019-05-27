وقال مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، في بيان، بعد لقائه بالمبعوث الأميركي ديفيد ساترفيلد، إن مثل تلك المحادثات يمكن أن تكون "نافعة لمصالح البلدين في تطوير احتياطات الغاز الطبيعي والنفط".

وسيؤثر أي اتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية بينهما على عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

وبحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الاثنين، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، الدور المرتقب للأمم المتحدة في المساعدة على ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال متحدث رسمي لبناني إن "البحث تطرق إلى دور مرتقب للأمم المتحدة في المساعدة على ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية مماثل لدورها في ترسيم الحدود البرية".

ويواجه لبنان نزاعا بشأن ترسيم منطقته الاقتصادية مع إسرائيل، وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حوالي 860 كيلومترا مربعا.