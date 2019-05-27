وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، غير أنها أضافت أنها تحترم السيادة العراقية، بعد أن قضت محكمة في بغداد بإعدام 3 فرنسيين كانوا أعضاء في تنظيم داعش.

وأوضح البيان أن السفارة الفرنسية في العراق و"بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (ضد عقوبة الإعدام) للسلطات العراقية"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وأشار البيان إلى أن المعتقلين يتلقون مساعدة قنصلية لضمان تمثيلهم القانوني، قبل استئناف متوقع للحكم، يمكن أن يتقدموا به خلال 30 يوما.

وأضافت الوزارة في البيان أنها تحترم سيادة السلطات العراقية، وأن من ينتمون لتنظيم داعش "يجب أن يعاقبوا على جرائمهم" التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في العراق.

وكان مسؤول قضائي عراقي قد قال في وقت سابق، إن محكمة عراقية قضت بإعدام 3 مواطنين فرنسيين ينتمون إلى داعش.

وأوضح المسؤول أن الفرنسيين الثلاثة، الذين حكم عليهم بالإعدام، كانوا من بين 12 فرنسيا سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إلى العراق في يناير الماضي.

وصرح الرئيس العراقي برهم صالح، خلال زيارة قام بها إلى باريس في فبراير الماضي، أن المتهمين الفرنسيين الاثني عشر سيحاكمون وفقا للقوانين العراقية.