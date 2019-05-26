ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي "أنه في تمام الساعة السابعة وأربعة عشر دقيقة ( 0714 ) من صباح يوم الأحد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار الملك عبدالله بجازان الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية."

وأوضح المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها.

وأكد المتحدث على "حق قوات التحالف المشروع في الدفاع عن بلدنا، فإننا نؤكد ايضاً أن الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظاً."

وكانت الميلشيات الحوثية حاولت يوم الثلاثاء الماضي استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين، بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات، قبل أن يحبط التحالف ذلك الاعتداء.

وتواصل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية في السعودية وفقا لما أكد المتحدث باسم التحالف.

وكان الحوثيون المدعومون من إيران استهدفوا قبل حوالي أسبوعين محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة "أرامكو" بمحافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض بهجوم إرهابي عبر طائرات مسيرة.