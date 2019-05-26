وقال مسؤول قضائي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث إلى وسائل الإعلام إن حكم الإعدام صدر بعدما ثبت أن المتهمين كانوا أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي.

و أضاف أنه من الممكن الطعن على الحكم.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح أعلن خلال زيارته الأخيرة لفرنسا أن "بلاده ستحاكم 13 مواطنا فرنسيا ألقي القبض عليهم أثناء قتالهم في صفوف تنظيم داعش في سوريا".

وعقب محادثات أجراها صالح مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، صرح برهم للصحفيين أنه "ستتم مقاضاة المقاتلين الذين تم تسليمهم إلى بغداد من قبل القوات الكردية في سوريا بموجب أحكام القانون العراقي". وهذا ما يجيزه القانون الدولي.

واعتبر أنه "لا يمكن القبول ومسامحة عناصر "داعش" ممن ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي بكل عنف. وقد يصدر بحقهم حكم الإعدام وفق ما يراه القضاء العراقي".