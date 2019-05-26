وقال السيسي لدى استقباله رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في القاهرة: "مستعدون لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان، لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني، بعيدا عن التدخلات الخارجية".

وصرح الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، أن السيسي أكد على "ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، وأهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان الشقيق، على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة ومواجهة الأزمة الاقتصادية، لما فيه صالح الشعب السوداني".

وقال الرئيس المصري: "نتابع عن كثب جميع التطورات والتفاعلات الراهنة على الساحة السودانية"، مؤكدا على "ثقته في قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات دولة السودان".

كما أكد السيسي على "مواصلة التعاون مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، بما يحقق الرخاء والتقدم لشعبي البلدين".

وتابع: "زيارة البرهان تعكس الروابط الأزلية التي تجمع بين شعبي مصر والسودان، والترابط التاريخي ووحدة المصلحة والمصير المشترك".

من جانبه، أكد البرهان "التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان"، مشيدا بالجهود القائمة "للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين".

كما ثمّن الدعم المصري "غير المحدود" لصالح الشعب السوداني وخياراته، وللحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به.

واستعرض رئيس المجلس العسكري الانتقالي، تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد.

وغادر البرهان القاهرة، مساء الأحد، لينهي بذلك أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، والتي استغرقت عدة ساعات.