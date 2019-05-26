وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بتعيين الصحفي سليم رباحي مديرا عاما للمؤسسة العامة للتلفزيون، خلفا للطفي شريط "الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة".

وكان شريط قد تولى هذا المنصب قبل نحو شهرين خلفا لتوفيق الخلادي الذي أقيل في 25 مارس في أوج الاحتجاجات ضد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وفي مارس الماضي ندد العاملون في التلفزيون والاذاعة العامين بـ "ضغوط" من رؤسائهم تجبرهم على التعتيم على التظاهرات الاحتجاجية.

وكان سليم رباحي يتولى مسؤولية الاتصال في مجلس الأمة (الغرفة الثانية) للبرلمان والتي كان يرأسها بن صالح منذ 2002.

كما تم تعيين حمايدية منير رئيسا مديرا عاما للوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار خلفا لزواوي بن حمادي .