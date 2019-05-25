وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بوصول رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى القاهرة، لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع في السودان.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي وصل على متن طائرة خاصة، وتم استقباله باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار.

وتأتي زيارة البرهان إلى القاهرة عقب زيارة قام بها نائبه محمد حمدان دقلو، الخميس، إلى السعودية، التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.