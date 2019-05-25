وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن محافط سوهاج، أحمد الأنصاري، نعى الجمعة "المقاتل البطل"، عبد الرحمن القاضي، ابن مدينة المراغة شمالي المحافظة، الواقعة جنوبي مصر.

وقال إن القاضي كان "أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة وصاحب أشهر صورة للجنود عقب عبور (قناة السويس)"، مشيرا إلى أنه جرى تشييع جثمان القاضي في مسقط رأسه بالمراغة.

وأمر محافظ سوهاج بإطلاق اسم الجندي الراحل على أحد ميادين المراغة، تكريما له.

والقاضي أحد مقاتلي الكتيبة 212 دبابات في فرقة 19 مشاة، وهو صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر المجيدة، وظهر خلاله رافعا سلاحه مبتهجا بالنصر، وقد تناقلتها وسائل الإعلام العالمية حينها على نطاق واسع، حتى أصبحت أحد أيقونات تلك الحرب.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الراحل عمل بعد الحرب موظفا في مجال التعليم، قبل تعاقده، ولديه 5 أبناء، ونقلت عن أحدهم قوله إن والده، كان يتمنى الموت صائما في رمضان، وهو ما تحقق بالفعل.