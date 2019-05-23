وبحسب ما نقلت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، فإن حريقا شب في حافلة بالقاهرة، على مقربة من ملعب "الدفاع الجوي"، وتم إخلاء المركبة من كافة الركاب قبل أن تتفحم.

وفي حادث آخر، اندلعت النيران في مقطورة نقل على طريق العاشر من رمضان، ورجحت التحريات الأولية أن يكون الحريق ناجما عن ارتفاع درجة الحرارة.

في غضون ذلك، اشتعلت 10 حرائق يوم الخميس، في محافظة كفر الشيخ شمالي البلاد، وأسفرت عن اختناق شخصين باتت حالتهما مستقرة في الوقت الحالي، بحسب مصادر طبية.

وشملت الحرائق التي نشبت بسبب موجة الحر، مصنعا للبلاستيك في مدينة السادات، نتج عن انفجار بأحد أقسام المصنع مما أسفر عن مصرع 3 عمال أثناء تأدية وظائفهم.

إضافة إلى ذلك، نشب حريق في منزل بمدينة دمنهور شمالي البلاد، مما أدى إلى إصابة شخصين بكدمات وحروق.

أما في مدينة السلام قرب العاصمة، فتمت السيطرة على حريق شقة دون أن يوقع ضحايا.

وفي المنحى ذاته، شعر أهالي منطقة كفر سليم في محافظة القليوبية القريبة من القاهرة، بالفزع إثر سماع شرارة قوية من أعمدة كهرباء الضغط العالي.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في مصر حذرت من التعرض المباشر للشمس، الخميس، الذي يمثل ذروة الموجة الحارة التي تضرب عددا من دول المنطقة.

ونصح خبراء الأرصاد بتجنب الأنشطة الخارجية خلال النهار، وارتداء الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة، والحصول على فترات راحة في الظل.

وقالت شبكة "أكيوريت ويثر" المتخصصة في الأرصاد الجوية، إن الموجة ستمتد بسرعة إلى بلاد الشام والعراق وتركيا، من الأربعاء إلى الجمعة، حيث ستزيد درجات الحرارة على الأربعين.

وأشارت الشبكة إلى أن الموجة الحارة ستنتهي السبت، بفعل رياح معتدلة قادمة من أوروبا تهب على المنطقة.