وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن اعتراض الطائرة تم ظهر الخميس، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف أن الهجوم تم "دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الذي يعطي حمايه خاصة للأعيان المدنية".

وأوضح العقيد المالكي أن "الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تتعمد استهداف الأعيان والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات بطريقة ممنهجة، دون أي اعتبارات لما قد ينتج عن ذلك من تعريض حياتهم للخطر".

وحذر العقيد المالكي بأشد العبارات، الميليشيات الحوثية الإرهابية من مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية والمدنيين، وقال إن "استخدامها لأساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".