وذكر تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد أربعة أشهر من الاحتجاجات التي أدت إلى تنحي عمر البشير عن السلطة في أبريل، أنه دعا أيضا إلى "مسيرة مليونية" خارج مقر الجيش في الخرطوم.

وأوضح البيان الذي أصدره التجمع، الخميس، أن المتظاهرين يريدون التنديد بما أسموه "رفض المجلس العسكري التخلي عن السلطة لمجلس السيادة الذي اتفق عليه الطرفان بالفعل على قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية".

وكان تجمع المهنيين قد هدد بالدعوة إلى إضراب عام بعد أن شابت الاختلافات عدة جولات من المحادثات منذ إطاحة الجيش بالبشير في 11 أبريل الماضي، منهيا حكمه الذي دام 30 عاما.