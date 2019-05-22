جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد الأربعاء في قصر البطين بأبوظبي، في إطار زيارة الملك إلى دولة الإمارات، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد ولي عهد أبوظبي قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، على المستويات كافة، منذ عهد الشيخ زايد والملك حسين، والحرص المتبادل من قيادتي البلدين على التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا والمستجدات في المنطقة.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تولي العلاقات مع المملكة الأردنية أهمية كبيرة وتعمل على دفعها إلى الأمام في المجالات المختلفة، بما يصب في خدمة البلدين والشعبين الشقيقين ويحقق الطموحات المشتركة في التنمية والتطور والنهضة.

وأشار بن زايد إلى أن الإمارت تعمل على التنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها الأردن، بشأن تطورات الأحداث في المنطقة، بما يصون المصالح العربية العليا ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، ويضمن حرية الملاحة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة للعالم كله.

وشدد الملك عبد الله الثاني على وقوف الأردن إلى جانب الإمارات في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدا أن "أمن الإمارات ودول الخليج العربي من أمن الأردن".