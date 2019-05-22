وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغن أورتاغوس في بيان إنّ "هجوم مفترضاً تمّ بغاز الكلور في شمال غرب سوريا صباح 19 مايو"، مضيفاً "نكرّر تحذيرنا، إذا استخدم نظام الأسد أسلحة كيميائية، فإن الولايات المتحدة وحلفاءنا سيردّون بسرعة وبشكل مناسب".

وكانت قد اتهمت المعارضة السورية قوات النظام بقصف تلة "الكابينة" في ريف اللاذقية الشمالي، بغاز "الكلور" السام، دون أن تشير إلى وقوع إصابات جراء الهجمة.

وقالت مصادر في المعارضة إن النظام السوري نفذ هذه الهجمة بعد أن أخفقت قواته مرات عدة في التقدم في المنطقة.