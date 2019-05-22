في ذات الوقت أوصى حميدتي بإعلاء قيم الوطنية والشفافية والعدل والصدق في العمل وتقديم الخدمات للمواطنين واستدامة الاستقرار والسلام وتحسين ظروف المعيشة للسودانيين.

وأكد حميدتي خلال ترؤسه اجتماعا بمجلس الوزراء ضم وكلاء الوزارات الاتحادية والأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم أهمية الفترة الانتقالية في إرساء الديمقراطية الحقيقية والتوافق والتراضي بين مختلف مكونات المجتمع السوداني.

وأشار إلى دور القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية الأخرى في إنجاح الثورة، مبيناً ضرورة إنفاذ القانون على الجميع وتكثيف الجهود لإعادة الثقة للجهاز المصرفي.