وأضافت المصادر أن قطاع الأمن الوطنى في مصر تمكن من رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية، تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية، واستهداف شخصيات مهمة بمناطق مختلفة في العريش.

وعلى إثر ذلك، وقعت مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع 16 مسلحا.

وجرى العثور بحوزة الإرهابيين، على عدد من البنادق الآلية و3 عبوات متفجرة وحزام ناسف، بحسب المصادر.

وتشن قوات الأمن والجيش منذ سنوات حملة على المسلحين والإرهابيين، لا سيما في شبه جزيرة سيناء، حيث تنشط جماعة "أنصار بيت المقدس" التابعة لتنظيم "داعش".

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة هجمات نفذتها حركات متطرفة، استهدفت بصورة أساسية قوات الجيش والشرطة، إضافة إلى مرافق سياحية.