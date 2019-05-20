وأوضح بيان الداخلية أن قطاع الأمن وردت إليه معلومات تفيد بصدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي بالخارج لعناصر حركة حسم المسلحة، التابعة له، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد.

وتابع "وقد رصدت عمليات المتابعة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة التي يقومون باستخدامها في تنفيذ تلك الأعمال".

وأوضح البيان "وبمداهمته قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات التي تعاملت معها على الفور، مما أسفر عن مصرع 7 من تلك العناصر، وعثر بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وحرطوش وكمية من مادة R. Salt والنترات والدوائر الكهربائية والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع".

كما ذكر البيان أن معلومات أمنية أخرى أفادت بتواجد عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الإرهابية بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، استعدادا لتنفيذ عمليات عدائية، مضيفا "داهمت القوات الوكر المشار إليه، وتبادلت إطلاق النار مع تلك العناصر مما أسفر عن مصرع 5 عناصر، وعثر بحوزتهم على عدد بندقيات آلية وعبوات معدة للتفجير وعبوات متفجرة".

وتأتي هذه العملية استكمالا لجهود الوزارة في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها، وإجهاض مخططاتها، لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وقالت الداخلية إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن نيابة أمن الدولة العليا تتولى مباشرة التحقيقات.