وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين كباشي، للصحفيين، "خلصنا مع قوى إعلان الحرية والتغيير على تثبيت النقاط التي سبق الاتفاق عليها في الجولات السابقة، وهي هيكل السلطة الانتقالية في مستوياتها المختلفة الصلاحيات والمهام ومدة الفترة الانتقالية".

وأضاف كباشي، "ناقشنا مع قوى إعلان الحرية والتغيير مهام الفترة الانتقالية وتم التوافق عليها تماما وتم النقاش حول هيكلة السلطة السيادية". وأكدت قوى إعلان التغيير الاتفاق على تفاصيل المرحلة الانتقالية.

وقبيل الإعلان، قالت قوى الحرية والتغيير، أن التفاوض مع المجلس العسكري ومهما وصل من نجاحات أو واجه من عثرات فهو ليس غايتها النهائية، مؤكدة أن البناء يكتمل وفق عملية مستمرة قوامها العمل لتحقيق السلام والعدالة، والتوافق السياسي، وإعادة النازحين واللاجئين.

وأكدت القوى السودانية على أهمية التأسيس للتنمية المتوازنة والمستدامة وتحسين الاقتصاد وتعطيل العطالة، وتجويد الخدمات التعليمية والصحية، واستشراف المستقبل. وقالت، "تستمر اعتصاماتنا حتى تحقيق أهدافنا كاملة".