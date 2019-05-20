وقال بيان الخارجية، "وإذ تثمن وزارة الخارجية بجمهورية السودان الجهود المخلصة والمتواصلة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرامية إلى تعزيز السلام في المنطقة، والتضامن العربي والإسلامي، فإنها تتطلع لأن تخرج القمتان بالنتائج المرجوة بما يعود على شعوب المنطقة بالاستقرار".

وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي في بيان، الأحد، أن السعودية ستستضيف الدورة الـ14 للقمة الإسلامية العادية للمنظمة، في مدينة مكة المكرمة يوم 26 رمضان، الموافق 31 مايو الجاري، مشيرة إلى أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، سيترأس القمة.

ورحبت دول عربية وإسلامية بدعوة العاهل السعودي لعقد القمتين الخليجية والعربية الطارئتين بمكة المكرمة.

الدعوة السعودية، تأتي مع إعلان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، الأحد، متابعة المملكة العربية السعودية بقلق شديد تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي، والتي تتصاعد نتيجة تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة.