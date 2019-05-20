وقالت مصادر مدانية، إن القوات المشتركة استهدفت بصاروخ موجه تجمعاً للمتمردين الحوثيين جوار مزارع الريبي غربي مديرية قعطبة، ما أوقع 22 بين قتيل و جريح.

واستهدفت القوات المشتركة بالصواريخ الحرارية آليات عسكرية للحوثيين في منطقة حمر غرب مديرية قعطبة.

هذا وخاضت القوات المشتركة والحزام الأمني معارك عنيفة ضد المتمردين الحوثيين في جبهة حجر باتجاه الجب شمالي الضالع، وتمكنت خلالها من السيطرة على منطقة المقلب وعلى إحدى التباب المطلة على حبيل التنامي في منطقة الجب.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، فيما قتل أربعة من أفراد القوات المشتركة.

وصدت القوات المشتركة هجوما للمتمردين في الريبي جنوب شرقي منطقة الفاخر، وسقط فيها عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتمردين.

وشهدت المناطق المتاخمة لمنطقة الجب التابعة لمديرية قعطبة، ومنطقة باجة وبلدة دار السيد في قعطبة مواجهات بين الطرفين.

وأكدت مصادر عسكرية أسر قيادي ميداني حوثي ويدعى عبد الرحمن المسعدي "أبو فياض" في جبهة تورصه غربي مديرية الأزارق في الضالع.