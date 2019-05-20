جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تم فيه بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، و"سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في ظل ما يجمع دولة الإمارات والأردن من علاقات تاريخية وثيقة"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وأكد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الأردني على "تضامن البلدين الكامل في مواجهة جميع التحديات، وعلى أن أمنهما واستقرارهما واحد".

وقال الصفدي إن الأردن "يقف بكل إمكاناته إلى جانب دولة الإمارات في التصدي لأي تهديد لأمنها واستقرارها".

وشدد الوزيران على ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول العربية، وعلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يفرض احترام مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول.

كما تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



ورحب الشيخ عبدالله بن زايد بزيارة الصفدي، مؤكدا على ما يربط البلدين من علاقات تاريخية وثيقة والحرص المستمر على تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات.