وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية، إن "صاروخ كاتيوشيا سقط وسط المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر"، من دون مزيد من التفاصيل. وقال مصدر أمني عراقي، إن قذيفة من طراز "كاتيوشا" استهدفت المنطقة الخضراء، فيا سُمعت صافرات إنذار في محيط السفارة الأميركية في بغداد، والتي تقع داخل المنطقة.

وأوضح مصدران دبلوماسيان مقرهما في بغداد، أنهما سمعا الانفجار على مقربة من المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة العراقية، والتي تضم مقر الحكومة والسفارات الأجنبية.

وقال مصدر أمني أنه تم العثور على منصة إطلاق الصاروخ قرب الجامعة التكنولوجية في منطقة الأمانة ببغداد.

وبدأت القوات الأمنية العراقية عمليات تمشيط في المنطة الخضراء ومحيطها، بحسب ما ذكرت مصادر عراقية.

ولم يتضح حتى الآن سبب التفجيرات، كما لم يصدر حتى الآن تعليق من المسؤولين العراقيين.