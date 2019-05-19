ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن مصادر ميدانية قولها، إن مواجهات دارت خلال الساعات الماضية جنوب شرقي منطقة الفاخر، وحجر غربي قعطبة، شمالي الضالع.

واندلعت المواجهات عقب هجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة، في جبهات قعطبة، وحجر ومريس، إذ دفع المتمردون بتعزيزات عسكرية جديدة إلى جبهات الضالع، في محاولة يائسة لاستعادة المناطق التي خسروها خلال اليومين الماضيين.

وشنت القوات المشتركة والحزام الأمني قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع وتجمعات الحوثيين شمال وغرب قعطبة، ودمرت مركبتين، قتل وأصيب من كانوا على متنهما.

وعقب أيام من دحرهم من مدينة قعطبة، لجأ المتمردون الحوثيون إلى القصف العشوائي على المدينة. وذكرت مصادر محلية أن الحوثيين أمطروا المدينة خلال ساعات الليل بالقذائف الصاروخية والمدفعية الثقيلة، مما ألحق أضرارا مادية ببعض المنازل.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد استهدفت، مساء السبت، مواقع وتجمعات المتمردين في تلة مطلة باتجاه حمر، كما استهدفت الطائرات تجمعات لهم في سليم شمال قعطبة، و الفاخر غرب قعطبة.