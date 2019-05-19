وأكد الجبير، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السعودية الرياض، أن المملكة العربية السعودية لن تسمح لقطر بدعم التطرف والإرهاب والتدخل في شؤنها الداخلية.

وقال "نريد الخير للشعب القطري.. لا نريد من قطر دعم الإرهاب ونريد منها العيش بجوارنا في سلام".

الوزير السعودي، قال "إن على قطر أن تدرك أنه ليس بإمكانها مواصلة ذات السياسات التي انتهجتها خلال 20 عاما".

وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، أن بلاده، تؤكد على أن يدها دائماً ممتدة للسلام وتسعى لتحقيقه، وترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيهم الشعب الإيراني أن تعيش بأمن واستقرار وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية.

إلى ذلك، دعت المملكة العربية السعودية قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقادة الدول العربية، الأحد، لأجل عقد قمتين طارئتين، خليجية وعربية، في مكة المكرمة، نهاية مايو الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول في خارجية المملكة، أن الدعوة التي وجهها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، جاءت من "باب الحرص على التشاور والتنسيق مع الدول الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة."