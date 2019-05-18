ودعت المنامة، كافة المواطنين الموجودين في إيران والعراق إلى ضرورة المغادرة فورًا، وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم.

وعزت الخارجية البحرينية، دعوة مواطنيها للمغادرة إلى "التطورات الخطيرة والتهديدات القائمة وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار"، وشددت على ضرورة أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر.

وتزايد التوتر بمنطقة الشرق الأوسط، في الأيام القليلة الماضية بسبب مخاوف من اندلاع صراع أميركي إيراني.

وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعض دبلوماسييها من سفارتها في بغداد، بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات نفط في خليج عُمان.

وحذرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، الخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة، أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان.

وأرسلت واشنطن حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" إلى مياه الخليج العربي مع قاذفات "بي 52" بعد رصد تحركات إيرانية لاستهداف المصالح الأميركية في المنطقة.