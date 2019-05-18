ويأتي هذا التقدم لقوات الحزام الأمني في وقت لا تزال المعارك مستمرة بين القوات اليمنية المشتركة والحزام الأمني من جهة، وميليشيات الحوثي الإيرانية من جهة أخرى، في المناطق الشمالية من محافظة الضالع.

وأعلنت قوات الحزام الأمني، الجمعة، تحرير مدينة قعطبة بالكامل، كما أعلنت السيطرة على مساحة تصل إلى 25 كيلومترا في شمالي المدينة.

وفي محافظة الحديدة غربي اليمن، تجددت الخروق الحوثية لقرار وقف إطلاق النار في المدينة، وواصلت ميليشيات المتمردين التصعيد العسكري.

وأفادت مصادر ميدانية يمنية أن ميليشيات الحوثي الإيرانية استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة، وحشودا تقدر بالمئات من المسلحين من محافظة إب ومديرية الجرّاحي في الحديدة، ودفعت بها نحو مديرية حيس، جنوب شرقي المدينة.

وجاء هذا التطور بالتزامن مع استمرار قصف ميليشيات الحوثي لمواقع القوات اليمنية المشتركة في حيس والدريهمي والتحيتا ومناطق أخرى داخل مدينة الحديدة.