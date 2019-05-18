ونقلت إن بي سي نيوز الأميركية نقلا عن أحد المسؤولين إن الولايات المتحدة لديها أدلة، بما في ذلك صور للأضرار وأدلة جنائية، تربط إيران أو وكلاءها بهجمات الأحد ضد السفن الأربعة قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة.

وقال المسؤولون إن السفن الأربعة قصفت بما يعتقد أنه عبوات ناسفة.

وأظهر تقييم منفصل للمخابرات الأميركية يوم الجمعة أن التحرك الأخير لنشر قوات عسكرية أميركية في المنطقة كان له تأثير على الموقف والسلوك الإيرانيين، وفقًا للمسؤولين الأميركيين الثلاثة.

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة كانت تتعقب المراكب الشراعية الإيرانية التي تمر عبر الخليج وما وراءه، وهي محملة بالصواريخ ومكونات الصواريخ، مشيرين إلى أن التوترات على الممرات المائية في المنطقة انخفضت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال أحد المسؤولين "يبدو أن الردع يعمل في بعض المناطق". إلا أنه حذر من أن إيران تعرف أن الولايات المتحدة تتعقب زوارقها، لذلك ربما تعدل موقفها لاستعادة عنصر المفاجأة.

وقال المسؤولون الأميركيون إن التهديد من الميليشيات التي ترتبط بإيران ووكلائها في العراق لا يزال مرتفعًا، حيث وصفه أحدهم بأنه "لم يتغير" خلال الأيام القليلة الماضية.

كما أشارت إن بي سي نيوز نقلا عن مسؤولين أميركيين إلى أن حدة التوتر تشتد في العاصمة العراقية، حيث أرسلت طائرة بدون طيار مجهولة باتجاه السفارة الأميركية في بغداد.

وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الحادثة وقال إن السفارة عادت إلى سير العمليات العادية بعد أن حدد الأمن أن الطائرة بدون طيار لا تشكل أي خطر على المنشآت أو الموظفين.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية "هذا الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار في مرافق الوزارة وتم التأكد من أن الطائرة بدون طيار لم تمثل تهديدا".