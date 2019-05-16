وأوضح المتحدث باسم الخطوط الجوية العراقية ليث الربيعي أن "أولى رحلات الخطوط العراقية ستنطلق من بغداد إلى دمشق يوم السبت في 18 مايو الجاري، وبمعدل رحلة واحدة أسبوعيا".

وأضاف أن هذا الخط الجوي "مهم نظرا لحجم الجالية العراقية في سوريا، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين".

من جهتها، نشرت وزارة النقل السورية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بيانا ترحب فيه بقرار "استئناف الخطوط الجوية العراقية تشغيل رحلاتها باتجاه مطار دمشق الدولي".

وكانت آخر رحلة مباشرة من مطار بغداد الدولي إلى دمشق في ديسمبر 2011، وتوقفت بعد ذلك "بسبب الحرب في سوريا"، وفق الربيعي.

ومنذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011، توقف عدد كبير من شركات الطيران عن الهبوط أو المرور في الأجواء السورية لأسباب أمنية، واتخذت طائراتها مسارات أخرى تتطلب منها وقتا أطول للوصول إلى وجهتها.