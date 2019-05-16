وأشارت القوات المسلحة المصرية، في بيان لها، إلى تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 47 مسلحا عثر بحوزتهم عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

كما قام المهندسون العسكريون باكتشاف وتفجير 385 عبوة ناسفة تمت زراعتها على طرق التحرك بمناطق العمليات.

وأعلنت القوات المسلحة كذلك إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية لأكثر من ألف فرد (1048) من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد.

وتشن القوات المصرية منذ سنوات حملة على المسلحين والإرهابيين، لا سيما في شبه جزيرة سيناء، حيث تنشط جماعة "أنصار بيت المقدس" التابعة لتنظيم "داعش".

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة هجمات نفذتها حركات متطرفة، استهدفت بصورة أساسية قوات الجيش والشرطة، أسفرت عن مقتل المئات من عناصر الأمن.