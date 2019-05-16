وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك في المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة، إن الأمين العام للأمم المتحدة إنطونيو غوتيريش يدين الهجمات بطائرات بدون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية.

وأكد غوتيريش، أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية تعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن إدانته للهجوم الإرهابي على سفن مدنية وتجارية قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة، مشددًا على ضرورة إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد الجهة المسؤولة عن هذه الهجمات ومحاسبتها.

وتعرضت محطتا ضخ نفط تابعتين لشركة "أرامكو" في محافظتي الدوادمي وعفيف بالعاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، لهجوم من طائرات مخففة من دون طيار.

والأربعاء، قالت فرنسا، إن هجمات طائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين "تصرف غير مقبول يهدد الأمن الإقليمي"، وأوصت كل الأطراف بتجنب أي تصعيد يعرض محادثات السلام اليمنية للخطر.

واستنكرت جامعة الدول العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتونس والبحرين والأردن والكويت ودول أخرى هذا الهجوم الإرهابي.

وفي أعقاب الحادث، طالبت السعودية الأمم المتحدة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تحظر على ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، استخدام ميناء الحديدة غربي اليمن، كمنصة لإطلاق عمليات إرهابية.

واعتبرت الرياض أن هذه الممارسات الحوثية، تقوض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي، مطالبة مجلس الأمن، بإجراءات فورية لنزع سلاح الميليشيات الانقلابية، لمنع حدوث تصعيد في المنطقة، واندلاع مواجهات إقليمية.