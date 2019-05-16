وأمرت المحكمة الإماراتية بإبعاد المتهمين عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم الصادر بحقهم، ومصادرة أجهزة الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة الخاصة بهم، وتحميلهم المصاريف القضائية كافة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأمرت المحكمة بتغريم أحد المتهمين الاثنين، الذين عوقبوا بالسجن 10 سنوات، مبلغ 3 آلاف درهم عن تهمة حيازة بندقية هوائية دون ترخيص.

وقضت المحكمة ببراءة 5 أشخاص من الجنسية العربية، من جميع التهم المنسوبة إليهم.

وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى المجموعة المكونة من 11 شخصا، تهمة القيام بتشكيل خلية إرهابية تابعة لجماعة حزب الله في لبنان، والتخطيط للقيام بأعمال تخريب إرهابية ضد منشآت وأماكن حيوية في دولة الإمارات وحيازة متفجرات وأجهزة تفجير عن بعد.