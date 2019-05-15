والجسر، الذي يقع في شمال القاهرة وبالقرب من وسط المدينة، حلقة وصل رئيسية في طريق سريع يمتد من البحر الأحمر وحتى ساحل البحر المتوسط في شمال غرب البلاد، ويهدف إلى تقليل الاختناق المروري في العاصمة.

ويبلغ عرض الجسر 67.3 متر، ويسير في اتجاهين بكل منهما ست مسارات مرورية.

وقال طلال عمر المدير الإقليمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية خلال حفل الافتتاح إن الجسر دخل الموسوعة بوصفه "أعرض جسر معلق في العالم".

وأضاف أن الرقم القياسي السابق كان مسجلا في كندا بعرض 65.2 متر.

ووفقا لعرض توضيحي أذيع خلال الافتتاح فقد استهلك الجسر في بنائه نحو مليون متر مكعب من الخرسانة، بالإضافة إلى 1400 كيلومتر من الأسلاك الفولاذية لصنع 160 كابل تعليق.