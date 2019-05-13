ورصدت وكالة الأنباء الإماراتية الحركة الإعتيادية لنقل البضائع ورسو السفن وحجم الضرر الذي أصاب السفن الأربع وهي: "المرزوقة و"اندريا فيكتوري"و أمجاد" و"اي ميشيل"التي تعرضت للأعمال التخريبية في خليج عمان بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية الذي تجول في الرصيف الرئيسي للميناء بأن العمل يسير بشكل طبيعي.

وأبحر طاقم سكاي نيوز عربية إلى ما بعد المياه الإقليمية الإماراتية، أي بعد 52 ميل بحري ووصل إلى داخل محيط المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، ليقف على حجم الأضرار التي لحقت بالسفن.

وقال مراسلنا أن الأضرار في جسم السفن بدت متفاوتة، وقد خضعت لعمليات إصلاح للأعطاب التي أصابتها.

ولا تزال الفرق المختصة تحقق بالحادثة لمعرفة التفاصيل والوقوف على أسباب والجهات التي تقف وراء هذا العمل التخريبي العدائي.

والأضرار التي لحقت بالسفن ليست جسيمة، ولم تقع أي إصابات بشرية، كما لا يوجد أي تسريب نفطي أو تأثير بيئي لما حدث.

ومن جهته أكد مدير إدارة شؤون النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عبد الله الهياس في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث التخريبي. مضيفا أن دولة الإمارات ستتخذ اجراءات احترازية إضافية لضمان حماية وسلامة حركة الملاحة البحرية.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات قد أعلنت أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح الأحد لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الامارات.

وقالت الوزارة في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، إن الجهات المعنية في الإمارات قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.