وقالت وزارة الخارجية العُمانية إن هذه الخطوة ستسهم في تطوير العلاقات بين مسقط وبغداد.

وأغلقت عُمان سفارتها في العراق بعد الغزو العراقي الذي قاده الرئيس الراحل صدام حسين للكويت عام 1990.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق أنها تتوقع إعادة سلطنة عُمان فتح سفارتها في العاصمة بغداد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن فتحت المملكة العربية السعودية قنصلية جديدة لها في بغداد قبل أشهر.