أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح الأحد لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عًمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الاماراتية.

ودانت وزارة الخارجية البحرينية الأعمال التخريبية التي استهدفت السفن واصفة الاعتداء بالعمل الإجرامي الخطير الذي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية.

من جهتها أعربت مصر عن إدانتها لهذه العملية التخريبية، وأورد بيان للخارجية أن القاهرة تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي وسلامة كافة حدوده البرية والبحرية.

وأكدت مصر تضامنها مع "حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل المحاولات لزعزعة استقرار دولة الإمارات الشقيقة".

واعتبرت الخارجية اليمنية - في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – "أن هذه الأعمال تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي وأن من يقف وراءها يهدف إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة والنيل من أمن وسلامة واستقرار الإمارات، مؤكدة وقوف اليمن إلى جانب القيادة والشعب الإماراتي الشقيق."

وفي عمّان، دانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات الحادثة، مجددة موقف الأردن الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أيا كان مصدره.

من جانبه، وصف رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي استهداف السفن التجارية بالعمل الإرهابي، الذي يشكل تهديدا خطيراً للأمن والسلم الدوليين، يستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي لتأمين خطوط التجارة والملاحة الدولية، ومحاسبة منفذي هذا العمل التخريبي الجبان.

كما استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني العمليات التخربيية. ووصف الزياني عملية الاستهداف بأنها تطور وتصعيد خطير يعبر عن نوايا شريرة للجهات التي خططت ونفذت هذه العمليات معرضة سلامة الملاحة البحرية في المنطقة لخطر كبير، ومهددة حياة الأطقم المدنية العاملة في البواخر.