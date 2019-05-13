وقال نتانياهو في مستهل اجتماع حكومته "تعهدت أننا سنبني تجمعا سكنيا سيسمى باسم الرئيس ترامب".

وأضاف "أوّد أن أبلغكم أننا قمنا باختيار موقع بالفعل في مرتفعات الجولان حيث سيتم بناء هذا التجمع الجديد ولقد بدأنا الإجراءات".

وقدّم نتانياهو هذا التعهد الشهر الفائت بعدما اعترف ترامب بسيادة إسرائيل على المرتفعات الاستراتيجية. واحتلت إسرائيل الجولان عام 1967 وضمته عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وأعلن نتانياهو أنه سيقدم مشروع المستوطنة الجديدة بعد تشكيل ائتلاف حكومي جديد اثر الانتخابات المبكرة التي جرت الشهر الفائت.

ويجري نتانياهو مباحثات مع قادة الاحزاب المتوقع انضمامها للائتلاف الحاكم.